A Vulcano il mare cambia colore, Ingv abbassato il Ph

(ANSA) – VULCANO PORTO, 30 MAG – A Vulcano, nelle Eolie, il

mare ha cambiato colore nella zona di Levante e dopo i primi

accertamenti dell’Ingv sarebbe causato “dall’abbassamento del

Ph”. Il sopralluogo è stato effettuato dai ricercatori

dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, con un mezzo nautico per “le osservazioni macroscopiche del

fenomeno, misure chimico-fisiche sul campo e prelievo di

campioni”.

“Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori – spiegano

gli esperti – i campionamenti hanno riguardato il prelievo di

acque di mare sul fondo marino in prossimità dei siti di

emissione tramite rosetta azionata dall’imbarcazione, nonché il

prelievo di gas gorgogliante dalla superficie dell’acqua”. Sono

stati anche effettuati campionamenti di gas presso il laghetto

termale dei fanghi termali chiuso ormai da tre anni per il

sequestro da parte della procura della Repubblica di Barcellona,

a seguito di illeciti edilizi accertati dai carabinieri di

Vulcano e di Milazzo, che rappresenta il sito di elezione per il

monitoraggio del sistema idrotermale che alimenta il

degassamento nell’area, con lo scopo finale di ottenere

informazioni geotermobarometriche sull’evoluzione del sistema

geotermico.

“Le misure in acqua di mare – puntualizza l’Ingv – hanno

mostrato un generale e significativo abbassamento del pH in

tutto il tratto di mare interessato. I risultati completi

saranno riportati in relazioni tecnico-scientifiche che saranno

prodotte nei prossimi giorni”. (ANSA).



