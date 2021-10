A Vulcano nuove bocche fumaroliche anche a bassa quota

Condividi l'articolo









(ANSA) – PALERMO, 21 OTT – Cresce la preoccupazione a

Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, per le nuove bocche

fumaroliche che si sono aperte lungo la montagna, anche a bassa

quota. L’emissione di gas è stata registrata in particolare

vicino la spiaggia di Levante, con il mare che ribolle, e al

laghetto termale. Il sindaco Marco Giorgianni, dopo l’allerta di

livello “giallo” per l’attività del vulcano, esclude tuittavia

l’evacuazione dei 500 abitanti e dei tanti turisti che

continuano a trascorrere le loro vacanze nell’isola. Il problema

riguarderebbe anche alcuni centinaia di capi di bestiame

(mucche, buoi, capre, pecore e suini) di proprietà di alcuni

allevatori dell’isola. Intanto, da parte dei vulcanologi dell’Ingv prosegue la

campagna di misura delle deformazioni del suolo al cratere de La

Fossa e su tutta l’isola, sulla rete geodetica, che vanta una

serie storica tra le più lunghe del mondo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte