A Wembley Arsenal sfida Klopp

Lo stadio di Wembley torna al centro della scena sabato prossimo per ospitare la sfida tra Liverpool e Arsenal, vincitrici della Premier League e della Fa Cup, per la conquista della Community Shield. E’, come da tradizione, il primo trofeo in palio in Inghilterra e passo d’apertura di una stagione dalle tante incognite.

I Reds sono favoriti, ma la squadra allenata da Mikel Arteta non sarà da sottovalutare da parte di Juergen Klopp, visto che ha vinto tutte e tre le edizioni cui ha preso parte dal 2014.

Dazn trasmetterà la partita in diretta dalle 17.30, ma mette a disposizione anche contenuti dedicati, come gli highlights delle edizioni passate e pronostici tratti da una nuova puntata di “Borghi Land: tutti Locos per Bielsa” disponibile in piattaforma da domani, 28 agosto. Borghi approfondirà il profilo delle due finaliste e le caratteristiche tecniche del mister argentino alla guida del Leeds, primo avversario in Premier del Liverpool.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte