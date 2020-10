A world apart. Vite nascoste Il progetto delle Acli di Rimini sui giovani migranti in collaborazione con l’associazione Agevolando

(Rimini, 2 ottobre 2020) – Le ACLI di Rimini, nell’ambito del finanziamento 5×1000 Irpef 2017, stanno gestendo il progetto “A world apart. Vite nascoste”, in collaborazione con l’associazione Agevolando. Il progetto prevede la raccolta di storie di vita di giovani migranti e la realizzazione di fotografie (che saranno esposte in una mostra cittadina) e di un video (che sarà pubblicato sui social network).

Obiettivo principale di “A world apart” è aiutare i migranti a elaborare la propria esperienza ed a farsi conoscere da coloro che troppo spesso restano bloccati in pregiudizi e stereotipi. In Italia, infatti, la costruzione dell’immagine del migrante extra-comunitario è legata a visioni monodirezionali e totalizzanti che sfociano molto frequentemente in un sentimento popolare di intolleranza che rasenta il razzismo.

Il progetto “A world apart. Vite nascoste” suggerisce la necessità di liberarsi da ogni etnocentrismo e preconcetto, considerando i migranti solo come esseri umani.

Una narrazione che vuole restituire il racconto della migrazione a partire da soggetti reali con un corpo e una storia, giovani migranti che vivono tale esperienza come un processo non innocuo che agisce sulle loro vite e che viene continuamente rivisto e modificato nelle pratiche del vivere quotidiano.

