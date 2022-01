Condividi l'articolo

Incidente nel primo pomeriggio in A14 al km140 tra Riccione e Cattolica verso sud. Un tir carico di materiale ferroso è uscito fuori strada per cause ancora da accertare. L’impatto ha provocato la fuoriuscita del carico che si è sparso in autostrada. Non risultano coinvolti altri mezzi e l’autista non ha riportato ferite gravi.

Sul posto la Polizia Stradale che ha provveduto alla chiusura di una corsia per i rilievi consueti. Per tale motivo sono in atto rallentamenti e code.