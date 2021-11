Abba, il nuovo album Voyage subito in vetta in 18 Paesi

Condividi l'articolo









Un ritorno da record per gli Abba con il nuovo album di inediti, Voyage, il primo pubblicato dopo quasi 40 anni. Il disco, uscito con Universal Music Group il 5 novembre, ha debuttato in vetta alle classifiche in 18 Paesi, vendendo oltre 1 milione di copie durante la prima settimana e conquistando oltre 190 milioni di stream globali.

“Siamo così felici che i fan abbiano apprezzato il nostro nuovo disco! Ci siamo divertiti così tanto a registrarlo e siamo davvero entusiasti di avere un nostro nuovo disco in cima alle classifiche!”, commentano Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid.

In Gran Bretagna, Voyage è il decimo album degli Abba al numero uno nella classifica inglese, è il più venduto del 2021 e con il maggior numero di copie da 4 anni a questa parte (203.909). È anche il vinile venduto più velocemente del secolo.

In Germania ha raggiunto la testa della classifica, certificato Platino durante la prima settimana di vendite (oltre 205 mila copie): è il miglior debutto per un disco internazionale negli ultimi 6 anni. Negli Stati Uniti il disco è entrato direttamente alla #1 della classifica Top Albums, con il più alto debutto di sempre per gli Abba in territorio americano. In Australia l’album ha segnato l’esordio più alto del 2021 in classifica. Ha raggiunto già numerose certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo ed è il debutto internazionale più alto dell’anno in Giappone, Germania, Australia, Gran Bretagna e Francia. Come tutti i precedenti album in studio degli Abba, anche Voyage è stato scritto e prodotto da Benny Andersson e Björn Ulvaeus. A completamento dei loro arrangiamenti e testi, si aggiungono poi le voci inconfondibili di Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. La maggior parte della lavorazione e del mixing sono stati eseguiti da Benny e nell’album compare anche la Stockholm Concert Orchestra.

All’inizio della settimana, gli Abba hanno anche annunciato i dettagli del loro singolo natalizio, “Little Things”, che sarà pubblicato in formato cd dal 3 dicembre. L’uscita del nuovo album ha anche aumentato vendite e stream del vasto catalogo senza tempo del gruppo con diversi album ritornati di nuovo in classifica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte