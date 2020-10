Abbado dirige al Comunale di Bologna, omaggio a Beethoven

(ANSA) – BOLOGNA, 10 OTT – La stagione sinfonica del Teatro

Comunale di Bologna prosegue il 12 ottobre alle 20.30 nel nuovo

auditorium del Paladozza con un concerto interamente dedicato a

Ludwig van Beethoven, nei 250 anni dalla nascita. Protagonista

sul podio della Filarmonica del Comunale Roberto Abbado,

direttore musicale del Festival Verdi, dove ha appena riscosso

grande successo per l’interpretazione della Messa da Requiem e

del Macbeth, e ospite frequente delle stagioni della Fondazione

bolognese dove dirige da oltre trent’anni. Per questo nuovo appuntamento Roberto Abbado ha preparato un

programma che si aprirà con l’Ouverture in do minore Op. 62

Coriolano, pagina che Beethoven scrisse nel 1807 per la tragedia

omonima del poeta e segretario di corte viennese Heinrich Joseph

von Collin. Seguirà il Quarto Concerto per pianoforte e

orchestra in sol maggiore Op. 58 del 1807 con il pianista russo

Alexander Melnikov, vincitore nel 1991 del Concorso Regina

Elisabetta di Bruxelles e nel 2010 del Gramophone Award. La

serata si chiuderà con la Sinfonia N. 1 in do maggiore Op. 21,

composta da Beethoven tra il 1799 e il 1800 con l’intenzione di

dedicarla a un suo generoso sostenitore, l’arcivescovo

Maximilian Franz. (ANSA).



