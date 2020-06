Abi, domande prestiti garantiti Pmi per oltre 10 miliardi di euro

Hanno superato i dieci miliardi di euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia per 492 mila domande fino a 25 mila euro. Lo informa l’Abi secondo cui complessivamente, al 5 giugno, le domande delle banche al Fondo di Garanzia sono cresciute a 542 mila, per 25,6 miliardi di euro (oltre un miliardo in più rispetto al giorno prima). L’Abi annuncia anche che, appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (contenente importanti modifiche) del Decreto Legge 8 aprile, invierà immediatamente alle banche una circolare esplicativa. L’associazione spiega come questo miri a facilitare gli adempimenti anche organizzativi che le banche dovranno realizzare tempestivamente.



