Abito impigliato in albero motore trattore,morto agricoltore

(ANSA) – RAVENNA, 25 MAR – Una agricoltore 40enne è morto in

un infortunio verificatosi mentre lavorava in un terreno di

Pisignano di Cervia, nel Ravennate. A trovarlo ormai senza vita

poco prima della scorsa mezzanotte vicino al suo trattore, è

stato un familiare che lo era andato a cercare non avendo

ricevuto più sue notizie. Secondo quanto finora emerso, l’uomo –

di Cesenatico – potrebbe essere sceso dal trattore (il mezzo è

stato infatti trovato fermo): a quel punto con un abito potrebbe

essere rimasto impigliato nell’albero cardanico – parte

meccanica che consente la trasmissione del moto rotatorio tra il

trattore e l’attrezzo agricolo collegato – finendo così con il

morire soffocato.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i

Carabinieri della locale Compagnia. Non è escluso che nelle

verifiche vengano presto coinvolti anche gli ispettori della

Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna. Il trattore è stato posto

sotto sequestro e la salma portata in obitorio a disposizione

della procura di Ravenna per una probabile autopsia. (ANSA).



