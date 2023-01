Abodi a Parigi, “Italia verso le Olimpiadi pensando alla base”

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 14 GEN – “Noi siamo un Paese meraviglioso e

strano, eccellenti a livello comepetitivo ma con straordinari

margini di miglioramento per quanto riguarda il consolidamento

della base sportiva, a partire dalla scuola”: lo ha detto il

ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a

margine di una visita a Parigi durante la quale ha incontrato

anche la sua omonima del governo francese responsabile per la

Gioventù, Sarah El Hairy. “Questo periodo di avvicinamento alle

Olimpiadi – ha detto Abodi – non lo vivo come soltanto come

l’approssimarsi ad un appuntamento universale con tutti i suoi

significati profondi e le prospettive ambiziose di orgoglio

nazionale, ma anche come richiamo sistematico ai doveri che

partono dalla base. Uno su mille o su 100.000 ce la fa – ha

aggiunto il ministro – ma per come io e questo governo

interpretiamo questa missione, la politica dello sport dalla

base è altrettanto importante dei giochi olimpici e

paralimpici”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte