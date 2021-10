Abodi, con Finance in Common 2021 lo sport sia fattore sviluppo

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Il presidente dell’Istituto per il

credito sportivo (Ics), Andrea Abodi, ha presieduto la sessione

tematica di Finance in Common 2021, nell’ambito del calendario

di presidenza italiana del G20, dal titolo ‘Scaling-up Public

Development Bank’s sport for sustainable development

programmes’.

“Finance in Common 2021 è un’importante tappa del percorso di

collaborazione della Coalizione per lo sviluppo sostenibile – ha

dichiarato Abodi – composta da 500 banche di sviluppo, tra le

quali il Credito Sportivo, di 150 Paesi, il 10% degli

investimenti globali, 18,7 trilioni di dollari di patrimonio,

che sono certo consideri lo sport tra le difese immunitarie

sociali e fattore di sviluppo che vada ben oltre la dimensione

dello sport stesso”.

“Sarà sempre più importante generare progettualità

sostenibile ad ampio spettro e dedicare una parte crescente di

quella percentuale degli investimenti delle banche pubbliche al

miglioramento delle infrastrutture sociali, materiali e

immateriali, a matrice sportiva – ha sottolineato il presidente

dell’Ics -. L’Agenda 2030 è certamente una bussola fondamentale

anche di questo processo di crescita a dimensione umana ma

auspichiamo che la cultura delle collaborazioni e delle

partnership passi dal diciassettesimo al primo punto dell’Agenda

stessa, diventando il presupposto per il perseguimento degli

altri obiettivi”. (ANSA).



