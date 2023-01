Abodi “ora chi sbaglia paga, valga anche per teppisti A1”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – “C’è una differenza abissale tra i

tifosi che vanno allo stadio, in casa o in trasferta, per

cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra

e i delinquenti che si scontrano in una stazione di servizio

autostradale, creando problemi alle persone perbene”. Il

ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, interviene

duramente – con una dichiarazione all’Ansa – sugli scontri

avvenuti sulla A1. “Non c’è cosa peggiore di definire tifosi

quest’ultimi, non c’è errore più grande del fare di tutta l’erba

un fascio. Nel 2023, paga chi sbaglia e mi auguro succeda anche

per i teppisti che si sono scontrati oggi sull’A1”. (ANSA).



