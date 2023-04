Abodi, razzismo è insopportabile ovunque

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – “Il #razzismo è insopportabile

ovunque, tanto più su un campo di calcio…su qualunque campo di

calcio, a partire dagli stadi di #Roma, #Torino #Milano #Monza

#Bergamo #Cremona #Verona #Udine #Genova #LaSpezia #Bologna

#Sassuolo #Firenze #Empoli #Napoli #Salermno #Lecce #RISPETTO!”.

Con questo tweet il ministro per lo Sport e i giovani Andrea

Abodi prende nuovamente posizione su un tema, quello del

razzismo negli stadi, che gli sta particolarmente a cuore. Due

giorni fa lo stesso Abodi aveva espresso il desiderio di vedere

la scritta RISPETTO su tutte le maglie “per testimoniare un

impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo”,

aggiungendo che “non si possono accettare i cori razzisti,

tutti!!!”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte