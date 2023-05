Abodi,Piazza di Siena unisce eccellenza sportiva e socialità

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “Piazza di Siena oltre a garantire

straordinari elementi di eccellenza sportiva, rappresenta una

tappa importante del percorso di ritorno alla normalità e al

tempo stesso un’occasione per vivere momenti di socialità nella

meravigliosa cornice di Villa Borghese. Un’esperienza magica

nella quale sport, ambiente e paesaggio convivono e condividono

valori”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea

Abodi, in un messaggio scritto e letto durante la presentazione

di Piazza di Siena a Roma vista la sua assenza per la

partecipazione a Bruxelles al consiglio dei ministri dello sport

e dei giovani. “Da ministro credo che dobbiamo contribuire a

promuovere la valorizzazione degli straordinari impianti

sportivi a cielo aperto e non, presenti nella nostra capitale e

nell’intera nazione – ha aggiunto – Questi investimenti

rappresentano un mezzo per restituire alla comunità delle aree

che possono migliorare la loro vivibilità”. Poi conclude

sottolineando come da presidente dell’Ics abbia “sposato il

progetto di riqualificazione del patrimonio storico, artistico e

paesaggistico dell’area di Villa Borghese” e soffermandosi su

come i grandi eventi sportivi in programma nei prossimi mesi,

Piazza di Siena compresa, “siano un traino formidabile per il

turismo”. (ANSA).



—

