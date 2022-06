Aborto, dilaga la protesta in America. Gas lacrimogeni sulla folla a Phoenix

Condividi l'articolo

In tutti gli Stati Uniti infuria la protesta contro la sentenza della Corte Suprema che ha di fatto abolito l’aborto negli Stati Uniti. A diverse ore dalla decisione sono ancora centinaia le persone che manifestano fuori dal massimo tribunale americano nella capitale. Ma ci sono dimostrazioni anche a New York – due marce a Union Square e Washington Square – Boston, Miami e Los Angeles. Migliaia di manifestanti che sono destinati ad aumentare, soprattutto sulla costa ovest, con la chiusura degli uffici. Denver, Atlanta, Chicago e Philadelphia sono solo alcune delle città in cui si stanno svolgendo le dimostrazioni. Ma anche ad Austin, in Texas, uno degli Stati in cui è già in vigore una legge iper restrittiva sull’aborto e che si avvia a vietarlo definitivamente nei prossimi giorni. Al momento tutte le manifestazioni si stanno svolgendo in modo pacifico anche laddove – come nella capitale americana – accanto ai dimostranti pro aborto sono scesi in piazza quelli pro-life che festeggiano la sentenza.

Agenzia ANSA Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer. Poi ci sono i giudici conservatori che hanno votato a favore dell’abolizione del diritto all’aborto (ANSA)

Durante la notte la polizia di Phoenix, Arizona, ha usato gas lacrimogeni per disperdere una protesta a favore dell’aborto. Lo riferisce la Cnn. Secondo gli agenti i manifestanti avevano “ripetutamente preso a pugni la porta di vetro dell’ingresso del Senato”.

Nuove dimostrazioni sono previste per il weekend in tutti gli Stati Uniti, in piccole e grandi città dal New Jersey, New York, e Pennsylvania fino al Wisconsin, l’Illinois, Texas, New Mexico e California.

Agenzia ANSA Sette Stati Usa hanno bandito l’aborto subito dopo la sentenza della Corte Suprema che lo ha abolito a livello federale, altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni. (ANSA)

