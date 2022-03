Abramovich: “Vendo il Chelsea, utili alle vittime della guerra in Ucraina”

Condividi l'articolo

Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, ha confermato che il club di Premier League è in vendita. L’oligarca russo, che non è stato ancora colpito dalle sanzioni che il governo britannico ha imposto ad altri magnati ritenuti vicini a Vladimir Putin, ha dichiarato che “tutti gli utili” della cessione, al netto dei costi, “verranno interamente devoluti ad una fondazione di cui beneficeranno le vittime della guerra in Ucraina”. Nel comunicato stampa in cui annuncia la decisione di voler cedere il club londinese, Abramovich, che aveva acquistato il Chelsea nel 2003, ha affermato che “è nel miglior interesse del club la vendita”.



