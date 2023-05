Abusò della figlia per anni, l’uomo confessa davanti al gip

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 MAG – Ha confessato, interrogato oggi dal

giudice, l’uomo di 46 anni arrestato due giorni fa dai

carabinieri perché, per quasi 9 anni, secondo l’accusa, ossia

tra il 2015 e lo scorso aprile, avrebbe abusato di una delle sue

figlie, da quando la bambina aveva 3 anni, e in un’occasione

avrebbe proposto ad un altro uomo, con cui lui aveva una

relazione, di partecipare alle violenze.

Davanti al gip di Milano Guido Salvini e al pm Giovanni

Tarzia, il 46enne ha riferito che questi suoi “deliri sessuali”

si sono manifestati, però, “solo negli ultimi due o tre anni”,

dopo che si era separato dalla moglie e viveva in un camper e

quando ha cominciato a “fumare crack”.

E’ stato proprio l’uomo con cui aveva una relazione, con la

sua denuncia dopo quella proposta, a far scattare l’inchiesta.

Il 46enne è anche accusato di produzione di materiale

pedopornografico, perché avrebbe ripreso col telefono le

violenze. L’indagato, scrive il giudice nell’ordinanza, “in

frequente stato di alterazione psico-fisica legata al consumo di

sostanze stupefacenti”, tra cui la cocaina, “utilizza la figlia

per soddisfare le proprie perversioni sessuali all’interno del

camper in cui vive, premurandosi anche di registrare gli abusi

consumati”.

Il gip ha messo in evidenza anche “la gravità della proposta”

rivolta all’altro uomo “di coinvolgere la bambina in rapporti

tra adulti, rafforzata dalla condivisione di files multimediali

espliciti aventi per oggetto la bambina stessa”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte