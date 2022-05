Accademia Belle Arti di Bologna presenta ‘Ababo Art Week’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 10 MAG – L’Accademia di Belle Arti di

Bologna propone dall’11 al 15 maggio ‘Ababo Art Week’, un

programma di appuntamenti sviluppato in collaborazione con Art

City, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali

coordinato da Istituzione Bologna Musei, in concomitanza con

Arte Fiera. Si parte con ARTalk City, ciclo di cinque incontri

con gli artisti di Art City Bologna 2022, previsti tutte le

mattine alle 10.30 in Aula Magna: Benni Bosetto, Kipras

Dubauskas, Carlos Garaicoa, Mattia Pajè e Italo Zuffi si

racconteranno in prima persona a partire dal progetto artistico

concepito per Art City, in dialogo con curatori e docenti.

Saranno inoltre protagonisti di brevi video-interviste

realizzate da Veronica Santi, in collaborazione con studenti e

studentesse del Corso di Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisivo

dell’Accademia di Bologna. ‘Ababo open show’ sarà invece una grande esposizione che

occuperà tutti gli spazi didattici e laboratoriali

dell’Accademia con le opere di studentesse e studenti dei

Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e Arti Applicate.

L’accesso alla mostra sarà libero tutti i giorni dalle 9 alle

19, con ingressi contingentati, mentre sabato 14 maggio, in

occasione della Art City White Night, l’orario sarà prolungato

fino alle 24. Lo stesso giorno, al centro sociale Labàs, si

terrà la performance/sfilata ‘Refuse, Resist, React’ del Biennio

di Fashion Design, a cura di Elisabetta Zanelli, in due repliche

alle 21 e alle 22.30.

Quest’anno, poi, per la prima volta l’esposizione

dell’Accademia di Belle Arti si estende anche all’interno di

Arte Fiera con uno stand dedicato alle opere di studentesse e

studenti, a cura di Valerio Dehò. Infine l’11 maggio l’Accademia

organizza, in collaborazione con Igiic (Gruppo Italiano

dell’International Institute for Conservation), un convegno sul

restauro del Contemporaneo, giunto alla settima edizione: la

giornata di studi quest’anno è dedicata al recupero del legno

come materiale primario e secondario, si svolgerà negli spazi

dell’Accademia e vedrà confrontarsi curatori, restauratori,

esperti di tecnologie attinenti al settore. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte