Accendono fornello a gas per scaldarsi, famiglia intossicata

(ANSA) – PIACENZA, 22 NOV – Tragedia sfiorata la scorsa notte

nel Piacentino dove un’intera famiglia – marito, moglie e due

bambini, richiedenti asilo di origine nigeriana – sono finiti in

camera iperbarica in condizioni non gravi in seguito a

un’intossicazione da monossido di carbonio.

Secondo una prima ricostruzione la caldaia della casa in cui

vivono – a Caorso – era rotta e, per scaldarsi, soprattutto i

bimbi, hanno acceso i fornelli a gas della cucina. Le esalazioni

tuttavia li hanno intossicati. Marito e moglie, oltre ai due

figli minorenni, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e

successivamente trasportati all’ospedale di Fidenza (Parma) per

essere sottoposti al trattamento in camera iperbarica. (ANSA).



