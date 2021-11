Accenture, a Roma nuovo Hub e 360 mln investimenti in Italia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Inaugurato a Roma il nuovo hub di

Accenture in Italia, seconda tappa del programma nazionale

Forward Building promosso dalla società nel 2019 che prevede un

investimento complessivo di 360 milioni di euro e 70.000 metri

quadrati di nuovi spazi per ridisegnare l’esperienza

professionale delle proprie persone. Il nuovo hub, composto da

sei torri di sette piani collegate tra loro a ogni livello lungo

26.000 metri quadrati di superficie, ospiterà 2.000 postazioni

di lavoro . “Roma deve diventare sempre più la Capitale

dell’innovazione, un interlocutore in stretta relazione con il

mondo dell’impresa e delle aziende in grado di contribuire alla

trasformazione digitale e sostenibile in atto” ha dichiarato

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. È nostra responsabilità

sostenere questi processi di cambiamento che devono essere

sempre più rafforzati e accelerati se vogliamo cogliere

pienamente tutte le opportunità che abbiamo avanti come quelle

che ci consegna il Pnrr. Si tratta di una sfida storica e, allo

stesso tempo, una grande opportunità che Roma vuole cogliere in

pieno anche grazie ad investimenti come questo di Accenture che

inauguriamo oggi”. “A quasi un mese dall’inaugurazione del

Corporate Center di Milano, l’emozione è ancora tanta”, ha

dichiarato Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture

Italia. Dopo un lungo periodo che ha radicalmente trasformato il

nostro modo di vivere e lavorare, essere qui oggi ad aprire le

porte di questa nuova casa rappresenta per noi una grande

soddisfazione, un traguardo e insieme un punto di partenza.

Questo nuovo investimento sul territorio romano rappresenta una

ulteriore dimostrazione della volontà di rafforzare la nostra

presenza nella Capitale”. (ANSA).



—

