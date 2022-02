Accoltella coinquilini dopo lite, arrestato a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 FEB – Un uomo di 35 anni di origine

pakistana è stato arrestato dai carabinieri dopo che, al culmine

di una lite scoppiata durante la colazione per banali questioni

domestiche, ha ferito a coltellate due coinquilini. E’ successo

in mattinata in un appartamento di via del Tuscolano, periferia

di Bologna.

L’aggressore, che lavora come venditore ambulante, è accusato

di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e resistenza a

pubblico ufficiale. I due feriti, anch’essi pakistani di 35 e 37

anni, colpiti al collo e ad una guancia sono stati soccorsi in

strada e hanno riferito che il connazionale era ancora in casa,

armato e pericoloso. I militari hanno così fatto irruzione con

giubbotti antiproiettile e armi in pugno, trovando il 35enne

ancora in possesso dell’arma sporca di sangue. (ANSA).



