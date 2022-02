Accoltella la ex, pm chiese invano il carcere per stalking

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 22 FEB – Ha accoltellato prima l’ex moglie

poi più tardi l’uomo che si presume essere il nuovo compagno di

lei e li ha feriti entrambi in modo grave. In un albergo di

Miramare di Rimini la Polizia, intorno alle 14, ha bloccato un

53enne albanese, Pellumb Jaupi, accusato di essere il

responsabile delle due aggressioni.

Ma nei suoi confronti c’era già un’indagine per stalking alla

donna con la Procura di Rimini, pm Davide Ercolani, che a

novembre aveva chiesto invano la custodia cautelare in carcere

per una serie di comportamenti minacciosi e violenti, che

andavano avanti almeno da ottobre 2020: il gip, però, aveva

disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazioni,

ritenendo che la misura fosse sufficiente a fronteggiare il

rischio di recidiva.

La moglie, 51enne, è ora ricoverata in Medicina d’urgenza

all’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. Più

gravi ancora sono le condizioni dell’altro ferito, in

rianimazione: si tratta di un 48enne, mentre sua sorella,

intervenuta in difesa, ha avuto anche lei lesioni per 30 giorni

di prognosi. (ANSA).



