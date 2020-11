(ANSA) – MILANO, 23 NOV – È morta la 92enne accoltellata,

insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco, ieri

mattina, nel loro appartamento in via Lambruschini, a Milano. La

moglie dell’operaio in pensione, invece, nel pomeriggio ha

lasciato la terapia intensiva per essere ricoverata in un

reparto di degenza ed è in condizioni stabili. (ANSA).



—

