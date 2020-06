Accoltellamento in un hotel di Glasgow, tre morti

Tre persone sono morte in un accoltellamento a Glasgow, secondo la Bbc. L’attacco sarebbe avvenuto sulle scale di un hotel. L’aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia. L’episodio è avvenuto presso il Park Inn hotel di Glasgow e non risultano esservi al momento altri ricercati a parte il presunto aggressore abbattuto alla fine da colpi di arma da fuoco della polizia. Un testimone, Craig Milroy, citato da Bbc, ha detto di aver visto un uomo di colore sanguinante per terra di fronte all’albergo, ma di non sapere se si trattasse del killer o di una vittima. Milroy ha parlato di momenti di terrore e dell’intervento immediato di pattuglie e ambulanze, con la zona isolata. “Notizie davvero spaventose dal centro di Glasgow – ha twittato intanto la first minister del governo locale scozzese, Nicola Sturgeon -, i miei pensieri sono per tutte le persone colpite. Vengo aggiornata a mano a mano che la situazione diventa più chiara”. “Per favore – ha aggiunto Sturgeon rivolgendosi ai cittadini – state lontani dalla zona, permettete ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro e non condividete informazioni non confermate”. Di episodio “allarmante” ha parlato poi la ministra dell’Interno britannica, Priti Patel.

