Accoltellato a S. Benedetto, arrestato un 25enne

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 12 NOV – E’ in carcere con

l’accusa di tentato omicidio un 25enne di Ascoli Piceno ritenuto

responsabile dell’accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio a San

Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Vittima un 33enne macedone

raggiunto da due coltellate al volto e al collo; l’uomo è

ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi

condizioni, ma non è in pericolo di vita. Sono state le sue

indicazioni subito dopo l’aggressione a permettere ai

carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del

comando provinciale di Ascoli e ai colleghi della compagnia di

San Benedetto di indirizzare le indagini verso il 25enne che

dopo il fatto ha fatto rientro nel capoluogo piceno, dove i

militari già nella serata di ieri lo hanno individuato e

arrestato. Per disposizione della Procura di Ascoli il 25enne è

stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto con l’accusa di

tentato omicidio con l’aggravante dei futili motivi. All’origine

della lite ci sarebbe una controversia fra i due di natura

economica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte