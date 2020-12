Accoltellato e ucciso, assassino confessa

(ANSA) – ANCONA, 08 DIC – Ha ammesso tutto Mattia Rossetti,

il 26enne di Ancona arrestato per omicidio volontario per la

morte di Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola,

preso a coltellate oggi in via Maggini ad Ancona, mentre stava

rientrando a casa. Ha confessato di avere aggredito e ucciso

l’altro giovane, fornendo al pm Irene Bilotta e ai carabinieri

che lo hanno interrogato anche una spiegazione dei motivi del

suo gesto. Agli inquirenti Rossetti, che aveva pubblicato sui

suoi profili social un video pieno di insulti e accuse

farneticanti nei confronti della vittima, è apparso tranquillo:

avrebbe anche detto di avere problemi psichici. (ANSA).



—

