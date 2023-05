Accoltellato nel Napoletano: ferimento dopo lite, un arresto

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 01 MAG – Ci sarebbe una lite dietro

l’accoltellamento di un uomo avvenuto ieri sera ad Acerra

(Napoli). Secondo quanto ricostruito dagli agenti del locale

commissariato, grazie anche alla visione delle immagini del

sistema di videosorveglianza, l’uomo è stato accoltellato nei

pressi di un bar di via del Pennino dopo una lite. Hanno anche

accertato che l’aggressore, dopo aver avuto il violento diverbio

con l’uomo, si è allontanato per poi tornare poco dopo sul posto

armato di coltello. Gli operatori hanno individuato e raggiunto

presso la sua abitazione un 50enne di Acerra: lo hanno arrestato

per tentato omicidio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte