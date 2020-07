Accordo Cns-Csi,sanificazione high tech per palestre e sport

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) e il Centro Sportivo Italiano (CSI) insieme per la ripartenza all’insegna della sicurezza. E’ stato infatti firmato un accordo per la sanificazione degli ambienti centri sportivi, palestre e oratori legati al Csi: per la gestione delle attività il CNS si avvarrà della Piattaforma gestionale OFM (Open Facility Management) progettata dal Consorzio per offrire soluzione tecnologicamente all’avanguardia; attraverso OFM tutte le informazioni relative al servizio saranno tracciate, con alert automatici, analisi e tracking dei dati e una reportistica visualizzabile in tempo reale. Tramite le APP progettate dal CNS, le società affiliate al CSI saranno in grado di interagire con il sistema centrale e di verificare tutte le informazioni relative all’intero processo di erogazione dei servizi.

“La sanificazione degli ambienti risulta fondamentale in questo periodo, per questo – spiega Luigi Zucchelli- Direttore Area tecnica integrata e sviluppo CNS- abbiamo lanciato il progetto RiGenera che potenzia ulteriormente l’offerta del CNS nella sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti. Siamo presenti, con le nostre 160 imprese, su tutto il territorio nazionale”.

La convenzione con CNS rientra nel progetto Safe sport (https://safe-sport.it/), che il CSI ha varato per ripartire in sicurezza con le attività sportive, grazie a un protocollo elaborato con il supporto della Sezione igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanita? Pubblica della Facoltà? di Medicina dell’Università? cattolica del Sacro Cuore. “Safe sport ora è anche una piattaforma di servizi e convenzioni – spiega Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI – e quella con CNS rappresenta un’opportunità, in tutta Italia, per assicurarsi servizi di sanificazione e pulizia a tutela di tutti gli atleti e le atlete e degli educatori sportivi”. (ANSA).



