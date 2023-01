Accordo cooperazione tra Gallerie degli Uffizi e Uzbekistan

Condividi l'articolo

(ANSA) – MOSCA, 11 GEN – Un accordo di collaborazione

internazionale tra gli Uffizi e il governo dell’Uzbekistan è

stato firmato oggi dal direttore delle Gallerie fiorentine, Eike

Schmidt, in visita a Tashkent. L’intesa, che per parte uzbeka è

stata firmata dalla direttrice della Fondazione per lo sviluppo

dell’arte e della cultura del governo, Gayane Umerova, si

inserisce nel quadro del rafforzamento del dialogo tra i due

Paesi.

Il protocollo prevede la nascita di una profonda

collaborazione fra la Fondazione uzbeka e le Gallerie degli

Uffizi volta a rafforzare il dialogo e la conoscenza tra le due

istituzioni e le rispettive culture, attraverso la condivisione

di esperienze e strategie future. L’accordo, promosso

dall’ambasciatore d’Italia a Tashkent Agostino Pinna, prevede

che le due istituzioni si scambieranno informazioni, studi,

pubblicazioni, faciliteranno prestiti e scambi e si

confronteranno sulle reciproche esperienze di gestione museale,

collaboreranno nei settori della formazione e nella

progettazione di mostre sia in Uzbekistan che a Firenze a

partire dal 2024.

L’accordo è stato firmato in occasione di una visita in

Uzbekistan di Schmidt, che ha in programma incontri con le più

importanti istituzioni culturali della scena del Paese asiatico,

non solo a Tashkent ma anche a Samarcanda, Nukus e Bukhara.

“La visita del direttore delle Gallerie degli Uffizi – ha

detto l’ambasciatore Pinna – apre un nuovo e più intenso

capitolo di cooperazione museale, una sfera che consoliderà il

crescente partenariato tra due Paesi antichi e ricchi di

storia”.

“Le tradizioni millenarie dell’Uzbekistan – ha sottolineato

da parte sua Schmidt – oggi come ieri paese strategico al

crocevia della Via della Seta, formano una base solida per gli

scambi culturali e la cooperazione internazionale con Le

Gallerie degli Uffizi. A settembre sul nostro sito web abbiamo

lanciato una serie di videostorie in lingua uzbeka sui

capolavori del museo. Ora renderemo noti in Italia i tesori

dell’Uzbekistan, nel contempo promovendo le conoscenze sull’arte

italiana in questo glorioso nodo geografico, in cui l’Oriente e

l’Occidente si incontrano”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte