Accordo di collaborazione tra ANSA e l’agenzia algerina APS

APS e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione alla presenza dell’Ambasciatore italiano ad Algeri Giovanni Pugliese. L’intesa prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle piattaforme delle due Agenzie, con l’obiettivo di arricchire la propria offerta di informazione internazionale.

In particolare la partnership si articola nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L’Ambasciatore Giovanni Pugliese ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Si tratta di un’importante intesa che rafforza lo scambio di informazioni tra Italia e Algeria, migliorando la conoscenza reciproca tra i nostri due Paesi e che, al contempo, sosterrà le imprese italiane che operano in Algeria e quelle algerine che operano in Italia”.

Per Stefano De Alessandri, Amministratore Delegato ANSA, “questo nuovo accordo tra APS e ANSA, oltre a garantire uno scambio di informazione certificata tra Algeria e Italia, è un primo passo per lo sviluppo di progetti tra le due Agenzie a sostegno della comunicazione delle rispettive istituzioni e aziende dei due Paesi. Le due Agenzie condivideranno i rispettivi progetti e iniziative di maggior successo sui quali hanno recentemente investito, al fine di mettere a fattor comune esperienze e risultati”.

Il Direttore Generale di APS Samir Gaid ha sottolineato che “la firma di questo accordo di cooperazione arriva all’indomani della visita di Stato di Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Algeria. Il nostro accordo fa parte dello sviluppo delle relazioni bilaterali e del rafforzamento della cooperazione basata sullo scambio e sulla condivisione e sui legami amichevoli e storici tra i nostri due Paesi”.



