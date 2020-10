Lvmh ha raggiunto l’accordo per acquisire Tiffany a 131,5 dollari per azione, meno dei 135 dollari inizialmente pattuiti. La nuova proposta valorizza il marchio americano del lusso 15,96 miliardi di dollari.

Il prezzo scontato offre un leggero premio (+1,2%) rispetto alla chiusura (129,95 dollari) in Borsa di Tiffany mercoledì a Wall Street.

