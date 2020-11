Accordo Fita-Sport e Salute,nasce scuola nazionale taekwondo

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Nasce la Scuola nazionale di

Taekwondo e verrà ospitata presso la Scuola dello Sport. Oggi,

all’Acquacetosa, è stato firmato il protocollo d’intesa tra la

Federazione italiana taekwondo (Fita) e la Società Sport e

Salute S.p.A., alla presenza del presidente federale, Angelo

Cito, e del presidente e ad, Vito Cozzoli.

L’obiettivo della collaborazione diretta è la formazione

degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti sportivi sui temi e i

valori dello sport. La Fita intende, in generale, migliorare e

uniformare lo sviluppo di tutte le figure sportive e

professionali che fanno parte del taekwondo.

In particolare, Sport e Salute, per il tramite della Scuola

dello Sport, e la Federazione Taekwondo, si impegnano a

sostenere i percorsi formativi attraverso docenze e contenuti,;

a organizzare eventi (convegni, seminari, incontri seminariali)

a livello nazionale, internazionale e territoriale sulle

tematiche della formazione sportiva generale e su quella

specialistica del taekwondo, con il fine di promuovere lo sport

quale pratica indispensabile per la salute delle persone fisiche

e come diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione

italiana. (ANSA).



—

