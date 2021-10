Accordo Italia-Francia blocca arrivo nuovi treni a Ventimiglia

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 19 OTT – Un accordo internazionale firmato

da Italia e Francia nel dopoguerra sta impedendo il passaggio

dell’elettrificazione da 1.500 a 3.000 volt della stazione

ferroviaria di Ventimiglia, dove paradossalmente oggi arrivano i

nuovi treni francesi, ma non riescono ad arrivare i nuovi treni

Pop, Rock e Jazz consegnati da Trenitalia alla Regione Liguria.

Lo spiega l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino.

“La prima opera che dovrà essere completata in tempi brevissimi

in Liguria è l’elettrificazione a 3.000 volt della stazione

ferroviaria di Ventimiglia altrimenti i nuovi treni non potranno

arrivare nel ponente ligure – Oggi i nuovi treni si fermano alle

stazioni di Albenga o Imperia e il servizio verso Ventimiglia

prosegue con altri treni, ma mano a mano che vengono consegnati

i nuovi treni c’è la necessità sempre più impellente di rifare

l’elettrificazione della stazione di Ventimiglia, altrimenti la

provincia di Imperia sarà irraggiungibile in treno”. L’assessore

ricorda che sono tre anni che sta affrontando il tema con Rfi, “ora serve la certezza del via ai lavori, dopo che la parte

francese non ha accettato il progetto di Rfi che si è impegnata

in tempi brevi a farne un altro. Confido che entro il 2022 si

abbia l’elettrificazione a 3.000 volt a Ventimiglia, non può

essere un problema economico per Rfi perché ne va del trasporto

ligure. Se c’è bisogno chiederemo anche l’intervento del

Ministero degli Esteri. Se la situazione non si sblocca saranno

a rischio i viaggi dei transfrontalieri, dei turisti e delle

merci verso la Francia. Rfi deve essere pronta con un progetto

che venga accettato dalla controparte”. (ANSA).



—

