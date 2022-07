Accordo tra ANSA e l’agenzia MIA

L’Agenzia ANSA e la Media Information Agency / MIA, principale agenzia di stampa della Macedonia del Nord, hanno concluso un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e l’opportunità di sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti – media, istituzioni e aziende – dei rispettivi Paesi.

La firma dell’accordo è avvenuta con modalità virtuali, da parte dell’Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri e del Direttore Generale di MIA Dragan Antonovski. Presenti alla firma- rispettivamente – presso la sede di MIA a Skopje, l’Ambasciatore d’Italia in Macedonia del Nord Andrea Silvestri, e, presso la sede ANSA di Roma, l’Ambasciatore della Macedonia del Nord in Italia Vesel Memedi.

“Un’iniziativa che – secondo l’Ambasciatore italiano in Macedonia del Nord Andrea Silvestri – senza dubbio favorirà una migliore conoscenza reciproca tra i due Paesi, vicini e accumunati da numerosi legami storici, culturali e economici e sociali (l’Italia ospita una cospicua e ben integrata minoranza macedone ed è molto presente in Macedonia del Nord a livello commerciale e culturale). Mi compiaccio – ha aggiunto Silvestri – che la firma di questo accordo avvenga all’indomani dello storico avvio dei negoziati di adesione all’Unione europea da parte della Macedonia del Nord, un obiettivo da sempre fortemente sostenuto dall’Italia, senza alcuna esitazione. Inizia adesso un percorso verso la comune casa europea, a cui come Italia siamo pronti a cooperare anche sul piano bilaterale, attraverso iniziative come questa, che faciliteranno la conoscenza del nostro sistema socio-politico e una comprensione più approfondita della vibrante società macedone, della sua radicata identità e delle sue peculiarità, anche storiche e linguistiche” ha concluso l’Ambasciatore.

Per l’ambasciatore della Macedonia del Nord in Italia Vesel Memedi “È stato un grande onore e piacere assistere oggi alla firma dell’accordo tra due Agenzie di stampa, ANSA e MIA, Repubblica Italiana e Macedonia del Nord. La firma di questo accordo sta avvenendo in un momento cruciale perché il mondo di oggi si trova ad affrontare una grande sfida contro la disinformazione e le notizie false. È un peccato che l’era della Guerra Fredda stia riapparendo di nuovo sotto forma di disinformazione. Questa può essere combattuta solo con la diffusione della verità, delle notizie oggettive e dell’informazione, e non c’è dubbio che queste due agenzie di stampa ANSA, con una grande esperienza di oltre 77 anni, e MIA, con 25 anni di esperienza, hanno tanto in comune da offrire al mondo per combattere la distruttività della disinformazione che il mondo sta affrontando. E’ stato un grande onore assistere alla firma di questo accordo. ”

“Si tratta di un’ottima opportunità per l’avvio di una collaborazione professionale, soprattutto considerando la pluriennale esperienza delle nostre controparti. Spero che l’accordo porterà benefici ad entrambe le parti. MIA è membro dell’Associazione delle agenzie di stampa balcaniche (ABNA) e prevediamo di entrare a far parte dell’Alleanza europea delle agenzie di stampa (EANA) questo settembre”, ha affermato Dragan Antonovski, direttore generale della Media Information Agency (MIA) che ha poi sottolineato l’importanza delle agenzie nel contrastare le fake news. “Possiamo contribuire su questo tema distribuendo notizie controllate, accurate e tempestive, tenendo presente che siamo la fonte di tutti i media ed è quindi necessario offrire informazioni adeguate”, ha affermato Antonovski.

Per l’amministratore Delegato ANSA Stefano De Alessandri “Questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di accordi internazionali nell’area dei Balcani. Sono sicuro che la nostra collaborazione contribuirà ad incrementare in modo significativo la conoscenza reciproca dei due Paesi mentre, allo stesso tempo, i nostri abbonati potranno contare su un’offerta informativa ancora più completa e capillare”

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte