Lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull Ktm Ajo) ha vinto il Gp di Moto 2 di Portimao, in Portogallo, davanti al connazionale Aron Canet (Flexbox HP40) e all’italiano Tony Arbolino (Elf Marc Vds).

Con la vittoria nella gara di apertura del campionato 2023 Acosta si conferma l’uomo da battere in questa stagione in Moto2. Ancora un podio per Canet, si tratta del 14/mo per lui, che non ha ancora vinto una gara.



—

