Acquaroli negativo al covid

(ANSA) – ANCONA, 29 NOV – “Il risultato del tampone è

negativo. Questo non significa nulla per me, poiché devo

aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo

e resterò in isolamento”: A comunicarlo è il presidente della

Regione Marche, Francesco Acquaroli, attraverso la propria

pagina facebook. “Tutti coloro che sono venuti in contatto con

me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli”

aggiunge. Il governatore si era sottoposto al test dopo la

positività al covid della moglie, come aveva comunicato lui

stesso qualche giorno fa. (ANSA).



