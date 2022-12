Addio a Mizuki, voce giapponese delle sigle tv di Mazinga e Capitan Harlock

Condividi l'articolo

Ichiro Mizuki, il più famoso tra i cantanti giapponesi, un “re delle canzoni degli anime”, è morto a 74 anni il 6 dicembre di cancro ai polmoni in un ospedale di Tokyo, ha annunciato la sua agenzia che lo ha reso noto oggi.

Conosciuto dai fan come “Aniking”, per aver cantato un numero enorme di canzoni legate agli anime, era popolarissimo.

Mizuki, il cui vero nome era Toshio Hayakawa, era famoso per aver cantato la sigla delle popolari serie tv giapponesi degli anni ’70 come Mazinga, Capitan Harlock, Jeeg Robot d’acciaio.

Aveva debuttato nel 1968 come cantante di musica pop, dando il via alla sua carriera nelle canzoni di anime nel 1971 dopo aver prestato la sua voce per la sigla di “Genshi Shonen Ryu” (Ryu, The Cave Boy).

Con oltre 1.200 canzoni al suo attivo, incluse le sigle dell’iconica serie televisiva giapponese “Kamen Rider” (Masked Rider), Mizuki ha anche guadagnato popolarità all’estero, organizzando eventi a tema anime a Hong Kong e Singapore.

Mizuki, che ha annunciato a luglio di essere sottoposto a cure per il cancro ai polmoni, era apparso sul palco su una sedia a rotelle per la sua ultima esibizione dal vivo il 27 novembre.

(ANSA).



