Addio a Niccolò Ghedini. Il dolore di Berlusconi: “Ti vorremo sempre bene”

Articolo in aggiornamento

A 62 anni è morto l’avvocato e senatore Niccolò Ghedini. Nato a Padova nel 1959, Ghedini è stato a lungo il legale di Silvio Berlusconi e, dal 2001, è stato un parlamentare di Forza Italia. “ Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te “, ha detto Silvio Berlusconi annunciandone il decesso.

