Addio a Tina Turner, regina del rock’nroll

Tina Turner è morta all’età di 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News. “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

[embedded content]

In una carriera di 60 anni, la cantante vincitrice di otto Grammy di cui sei negli anni Ottanta e che e’ stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un’altra sulla St. Louis Walk of Fame, si era affermata come una delle voci piu’ famose del rock con successi internazionali come Proud Mary e The Best. Vero nome era Anna Mae Bullock, Tina era nata a Nutbush, Tennessee. Nella sua autobiografia I, Tina, diventata nel 1993 il film What’s Love Got To Do With It con Angela Bassett vincitore di tre Oscar, la diva del rock aveva raccontato la turbolenta relazione con l’ex marito Ike Turner che negli anni Sessanta l’aveva fatta diventare famosa ma l’aveva anche soggetta a gravi episodi di violenza domestica. La storia della vita di Tina, che aveva preso la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio con il producer tedesco Erwin Bach, e’ stata anche immortalata in un popolare show tuttora in scena al West End.

[embedded content]



[embedded content]

