Addio allo scrittore Christian Bobin

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Christian Bobin è morto all’età di 71

anni, lo ha annunciato la casa editrice Gallimard sui suoi

social network. Christian Bobin, nato a Le Creusot nel 1951, e

lì vissuto indifferente alla fama che pure ha rincorso, è uno

degli scrittori più importanti e conosciuti della letteratura

francese contemporanea anche se non è altrettanto noto in

Italia. Le sue opere, tradotte in numerose lingue, annullano i

confini tra prosa e poesia, narrazione e contemplazione. In

Italia, AnimaMundi sta raccogliendo e traducendo la sua opera da

diversi anni. Ha pubblicato finora: Autoritratto al radiatore

(2012), Folli i miei passi (in coedizione con Socrates 2012),

Sovranità del vuoto (2014), Consumazione – un temporale (in

coedizione con Servitium, 2014), Mozart e la pioggia (2015),

L’uomo del disastro (2015), La vita e nient’altro (2015), Resuscitare (2015), Più viva che mai (2017), La vita grande

(2017), L’insperata ( 2018), La presenza pura (2019), Abitare

poeticamente il mondo (2019), Lettere d’oro (2021), Illumina ciò

che ami senza toccarne l’ombra (2022).

Proprio dal 28 novembre AnimaMundi Edizioni ripropone un testo

importante di Christian Bobin: Mille candele danzanti. Il libro,

pubblicato in Italia per la prima volta nel 2008, viene ora

ripreso con l’introduzione di Eugenio Borgna. ”Immagini

folgoranti e inattese scorrono lungo le pagine del libro nelle

quali sogno e realtà si confondono l’uno nell’altra. La fatica

delle nostre giornate, il dolore dell’anima e del corpo, si

interrompono e si cancellano, rinascono e germogliano, in

sequenze febbrili e vertiginose, sulla scia di una vita

riscoperta nei suoi enigmi e nel suo insondabile mistero”,

dall’introduzione di Eugenio Borgna.

”È difficile passare dall’inutile, la lettura, all’utile, la

menzogna. All’uscita da un grande libro conoscete sempre quel

sottile malessere, quel periodo di fastidio. Come se si potesse

leggervi dentro. Come se il libro amato vi desse un viso

trasparente, indecente: non si va per la strada con un viso così

nudo, con quel viso denudato di felicità. Bisogna aspettare un

po’. Bisogna aspettare che la polvere delle parole si sparpagli

nel giorno. […] A cosa serve leggere. A niente o quasi. È come

amare, come suonare. È come pregare. I libri sono dei rosari

d’inchiostro nero, ciascun grano dei quali ti scorre tra le

dita, parola dopo parola”, scriveva Bobin. (ANSA).



