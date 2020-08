(ANSA) – MILANO, 29 AGO – Borja Valero dice addio all’Inter:

il centrocampista – in scadenza di contratto – annuncia dai

propri social la fine dell’avventura nerazzurra. “E’ stato un

onore indossare questi colori, grazie di tutto Inter”, dice dal

proprio profilo Instagram. Borja Valero, 35 anni, era arrivato

all’Inter nel 2017. Ora non è escluso che possa tornare alla

Fiorentina, dove aveva giocato per cinque stagioni consecutive.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte