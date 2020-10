Addio Nazionale per protesta a Macron, Pogba “fake news”

(ANSA-AFP) – ROMA, 26 OTT – Paul Pogba ha smentito su

Instragram le voci circolate sui media (soprattutto inglesi) e

sui social su un possibile ritiro della nazionale francese per

protesta contro le recenti dichiarazioni del presidente,

Emmanuel Macron, sull’Islam. La voce ha avuto origine nei media

online in Medio Oriente, dove le reazioni sono state accese dopo

che Macron ha difeso le vignette su Maometto in nome della

libertà di espressione durante l’omaggio nazionale al professore

Samuel Paty, decapitato in un attacco islamista per aver

mostrato i disegni in classe.

“Non rinunceremo a caricature, disegni, anche se altri si

ritireranno (…). Difenderemo la libertà che lei ha insegnato

così bene e promuoveremo la laicità”, aveva dichiarato in

particolare il presidente, commemorando il professore. Domenica

sera, il tabloid Sun aveva riportato queste voci sul suo sito

web, sollevando un vespaio nei social. Stamattina, sul suo

account Instagram, il centrocampista del Manchester United ha

pubblicato uno screenshot dell’articolo di Sun con “Unacceptable

– Fake News” scritto a caratteri cubitali. (ANSA-AFP).



