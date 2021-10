Adele torna dopo 5 anni con “Easy on me”

Condividi l'articolo









ROMA – Il ritorno di Adele, dopo 5 anni, è una certezza: la cantante ha annunciato sul suo profilo Instagram con un breve video in bianco e nero l’uscita del primo singolo per il 15 ottobre: si intitola “Easy on me” e se ne può ascoltare una brevissima anticipazione, giro di piano, che fa seguito alle voci creato dalla campagna comparsa in diverse città del mondo. A febbraio del 2020, ospite del matrimonio di un suo amico, ha poi detto che un disco sarebbe arrivato di lì a poco, a settembre 2020. Poi l’epidemia ha cancellato ogni piano, ma l’artista ha ufficializzato che il suo nuovo album potrebbe chiamarsi “30”.

‘Easy on me’ in italiano può voler dire “gentile con me” ma anche “mi hai reso le cose facili”. Nel video si vedono i bellissimi occhi di Adele riflessi nello specchietto di un’automobile, poi inserisce una vecchia musicassetta nel mangianastri, parte un giro di piano, il suo braccio si muove fuori dal finestrino, la macchina viene inquadrata di spalle, ma ha dietro ha attaccato un rimorchio.



