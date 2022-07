Adli, il Milan è un onore e la migliore squadra d’Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 LUG – “E’ un grande onore giocare in uno

dei migliori club del mondo, il migliore in Italia”: è la

soddisfazione di Yacine Adli, approdato al Milan dopo essere

stato acquistato la scorsa estate ma rimanendo al Bordeaux per

una stagione, intervistato da Milan Tv.

Giocatore duttile, Adli può giocare in più ruoli e non ha una

posizione prediletta. “Preferisco giocare. Mi adatterò a

qualsiasi ruolo – spiega – che l’allenatore deciderà per me. Io

non ho preferenze, ho giocato in tantissime posizioni diverse e

questa è una delle mie qualità quindi continuerò a portarla sul

campo”. (ANSA).



—

