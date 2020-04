Adolescenti e genitori: l’età delle opportunità – la prima videoconferenza

Martedì 28 aprile, riprende il percorso dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti ed adolescenti organizzato grazie alla collaborazione con l’Assessorato Scuola e Servizi Educativi.

Questo prima appuntamento tratta il tema dell’affettività e della sessualità. L’espressione della sessualità degli adolescenti oggi è molto differente da quella della generazione genitoriale, con un inclinazione abbastanza diffusa a essere più disinibita e diretta. Gli adolescenti sono esposti ad una grande quantità di informazioni da molteplici fonti, alcune delle quali non corrette o insufficienti a promuovere la salute sessuale.

Quali sono le azioni che un genitore può compiere, in termini educativi, per aiutare la propria figlia/o nella costruzione di quei confini che permettono di vivere l’intimità, virtuale o reale, seguendo i propri tempi, i propri bisogni, e abbracciando dei valori che costruiscono il senso più profondo delle relazioni? A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere con l’aiuto delle due esperte che condurranno l’incontro

E’ SEMPRE BELLO (?)* – Martedì 28 Aprile 2020 – ore 20.45

L’affettività e la sessualità: come vivere l’intimità, virtuale o reale, alla ricerca del senso più profondo delle relazioni.

Dott.ssa Chiara Casadei, psicologa e psicoterapeuta, referente Spazio Giovani, Az. Usl Romagna – Distretto Cesena –

Dott.ssa Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, consulente Centro per le famiglie Comune di Rimini

PER PARTECIPARE è necessario collegarsi al seguente link:

https://meet.jit.si/Esemprebello

E digitare la password: amore

(se utilizzerete smartphone o Tablet vi verrà richiesto di scaricare gratuitamente l’App)

L’incontro è previsto per le 20.45 è richiesto di collegarsi con un po di anticipo, un’operatore sarà a disposizione per eventuali problemi tecnici.

In allegato la locandina con i tre appuntamenti in programma.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini

