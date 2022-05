Adunata Alpini, a Rimini hotel verso il tutto esaurito

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 02 MAG – Ha preso il via l’attesa settimana

degli alpini a Rimini. Quella che fra tre giorni entrerà nel

vivo e che porterà bande e fanfare, tornei, esibizioni, mostre e

che si concluderà con la grande sfilata che durerà tutta la

giornata di domenica con la parata sul lungomare di circa 90mila

alpini.

Un’edizione carica di significato quella della 93ma Adunata

nazionale Alpini Rimini – San Marino dato che è slittata di due

anni a causa della pandemia e che festeggerà i 100 anni dalla

prima adunata nazionale, i 150 anni dalla costituzione del Corpo

degli alpini e i 100 anni di fondazione della sezione Bolognese

Romagnola.

Un’edizione da tutto esaurito negli alberghi e che già vede

l’arrivo delle penne nere in città. Da alcuni giorni sono ospiti

degli hotel gli organizzatori della manifestazione, mentre la

curva delle occupazioni – fanno sapere dal Comune – cresce in

modo deciso a partire da mercoledì sera, la vigilia

dell’apertura dell’evento, con il picco massimo nelle notti

prenotate fra venerdì e sabato.

Sono più di 450.000, secondo gli organizzatori dell’Associazione

nazionale alpini (Ana), le presenze stimate fra giovedì e

domenica, tra iscritti, familiari e affezionati.

Gli operatori dell’ente turistico VisitRimini sono occupati a

rispondere alle chiamate di richiesta di informazioni sulla

città e sulle visite guidate che coinvolgono anche i borghi

dell’entroterra. (ANSA).



