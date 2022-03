Aereo, camion, assicurazioni, il viaggio del Picasso

Condividi l'articolo

ROMA – Un tragitto di 180 chilometri su gomma, poi in aereo da Helsinki a Fiumicino, chiuso in una cassa di legno costruita appositamente e protetto da materiale isolante contro gli urti durante il trasporto. Ha viaggiato così il dipinto ‘Giovane Donna’ di Picasso che l’Ermitage ha concesso in prestito alla Fondazione Alda Fendi -Esperimenti per restare in mostra a Roma fino al 15 maggio e che, invece, tornerà a San Pietroburgo il 29 marzo dopo il diktat del ministero della Cultura di Mosca.

“Quando ci sono prestiti che coinvolgono opere d’arte molto importanti che appartengono a musei internazionali c’è un rapporto diretto con il museo prestatore – spiega all’ANSA Lorenzo Zichichi, presidente della società editrice Il Cigno, organizzatrice della mostra insieme con Villaggio Globale – .

Nel caso specifico il ministero della cultura russo autorizza l’uscita dell’ opera e l’Italia – il ministero, l’ente pubblico o privato… – garantisce la restituzione al termine dell’esposizione, a prescindere dalle strutture che intervengono nelle fasi del prestito”. La materia è regolata da una convenzione internazionale che prevede un contratto sottoscritto dalle parti. ”Nel caso russo – precisa Zichichi – c’è una clausola che riguarda le cause di forza maggiore come epidemie, guerre, terrorismo in base alla quale il museo prestatore o il governo può chiedere indietro l’opera”.

Come avviene praticamente l’invio dell’opera? ”In genere il museo che presta ha società di trasporto di fiducia incaricate dell’operazione. In questo specifico caso l’Ermitage ha una sua ditta di trasporti internazionale, la Kepri, che ha un corrispondente in ogni paese, Italia compresa. La tela di Picasso, caso abbastanza raro, è arrivata in Italia via aerea da Helsinki. Qui, accompagnata fisicamente da un curatore, era arrivata dopo un viaggio di 180 chilometri in camion.

All’Aeroporto di Fiumicino l’opera è stata presa in carico dal personale della società il Cigno e di Villaggio Globale, l’altra società che lavora molto con la Russia e che ha collaborato all’organizzazione dell’esposizione. Nel 95 per cento dei casi, l’opera è seguita da un curatore dell’Ermitage. Stavolta erano due, tornati in patria dopo l’inaugurazione della mostra a Palazzo Rhinoceros”.

La riconsegna dell’opera, in genere, segue l’itinerario inverso, a meno che non debba unirsi a opere prestate ad altri enti per le quali viene organizzata una spedizione cumulativa verso la Russia. Per il capolavoro del 1909 di Picasso l’Ermitage non ha fatto partire la cornice che è stata fabbricata appositamente a Roma dall’atelier di un artista e approvata dai responsabili del museo di San Pietroburgo. I camion adibiti al trasporto di opere d’arte sono molleggiati e in alcuni casi hanno il condizionamento dell’aria nel vano interno per assicurare umidità e temperatura costanti. Problemi, ad esempio, possono crearsi per il trasporto via nave dal Mar Baltico, più veloce rispetto all’itinerario via gomma che costringerebbe ad attraversare la Bielorussia. In questo caso i camion devono poter essere collegati all’energia elettrica perché le temperature arrivano a zero gradi e le opere potrebbero subire danni. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, solitamente è il museo a indicare la compagnia assicuratrice russa che si appoggia ai Lloyd’s di Londa. ”Per convenzione – osserva Zichichi – il costo dell’assicurazione è l’1 per mille del valore dell’ opera. Per un’opera che vale 50 milioni di euro la quota si aggira sui 50 mila euro”. Maurizio Cecconi, segretario generale di Ermitage Italia, precisa che ”il valore di un’opera è però determinato dal proprietario. L’entità dell’assicurazione dipende da vari fattori. Se il trasporto interessa zone di guerra l’opera non è assicurabile, se viaggia in aereo il mezzo non può sorvolare zone vietate. A fare la differenza è poi anche il tipo di opera. Il vetro, ad esempio, non ammette la crepa. In quel caso il valore del danno è totale.

Il dipinto in genere è restaurabile. Quindi, il valore cambia”.

Comunque, ribadisce Cecconi, ”quando l’opera viene richiesta indietro per ragioni di forza maggiore il suo rientro deve avvenire alle stesse condizioni con cui è stata prestata, assicurando il trasportatore e l’assicurazione indicati per consentire il ritorno dell’opera alla sua postazione iniziale, il cosiddetto ‘da chiodo a chiodo’. Poi, nei dettagli, gli operatori e i trasportatori discutono caso per caso le modalità di spedizione”. ”In questa circostanza – conclude Zichichi – è stato il governo russo a imporre al prestatore di chiedere il rientro dell’opera. Personalmente non sono assolutamente d’accordo con la chiusura dei ponti culturali. Trovo che sia un delirio. La cultura dovrebbe rimanere sempre ponte aperto”.



