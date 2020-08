Aeroporti: Bologna, luglio -75,2% sul 2019, cresce da giugno

(ANSA) – BOLOGNA, 06 AGO – A luglio i passeggeri

dell’Aeroporto Marconi di Bologna sono stati 228.070, con un

decremento del 75,2% sullo stesso mese del 2019, ma in forte

crescita rispetto a giugno 2020, dove si erano registrati appena

35.000 passeggeri.

Questo, spiega una nota dello scalo bolognese, anche grazie

alla possibilità per gli aerei di operare a piena capacità, in

accordo con l’elevato livello di sicurezza del settore, i cui

protocolli sono certificati a livello europeo.

I movimenti aerei sono stati 2.448, pari ad un -64,4% su

luglio 2019, ma quadruplicati rispetto ai 615 movimenti del

giugno di quest’anno. I passeggeri su voli internazionali sono

stati 142.906 (-80,5% sul 2019), mentre quelli su voli nazionali

sono stati 85.164 (-54,3%).

Come a giugno, dunque, la pandemia ha colpito più duramente i

voli internazionali, storicamente punto di forza del Marconi. Le

destinazioni più ‘gettonate’ di luglio, hanno visto ai primi

posti le mete italiane: Roma Fiumicino, Catania, Palermo, Olbia

e Cagliari. Le merci trasportate per via aerea hanno registrato

un decremento del 19,7% sullo stesso mese dell’anno precedente,

per un totale di 3.015 tonnellate. Nel periodo gennaio-luglio

2020 il Marconi ha fatto registrare 1.661.926 passeggeri

(-69,0%), con 16.513 movimenti (-60,8%) e 18.732 tonnellate di

merce trasportata (-19,3%). (ANSA).



—

