Aeroporti:Bologna, ‘Marconi’ sopra 4 mln passeggeri nel 2021

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 05 GEN – Migliorano i dati di traffico

dell’Aeroporto di Bologna nel 2021, dopo il crollo del 2020.

L’anno scorso il Marconi ha registrato 4.096.287 passeggeri

complessivi: un aumento del 63,7% rispetto al 2020, ma un calo

del 56,4% sul 2019. Livelli che riportano l’Aeroporto, secondo i

dati consuntivi presentati dal Marconi, al 2006, quando lo scalo

bolognese era il decimo in Italia.

I passeggeri su voli nazionali sono stati 1.535.859, in

crescita del 91,2% sul 2020, ma in calo del 21,5% sul 2019,

mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 2.560.428,

in aumento del 50,8% sul 2020, ma a -65,6% sul 2019. I movimenti

aerei annuali sono stati 38.029 (+39,1% sul 2020, -47,8% sul

2019), mentre le merci trasportate per via aerea sono state

38.854 tonnellate (+12,1% sul 2020, +2,2% sul 2019). Il cargo si

conferma quindi il settore in cui il Marconi ha reagito meglio

alla pandemia. In particolare, l’Aeroporto di Bologna è salito

al terzo posto in Italia per tonnellate di merci trasportate,

dietro a Milano Malpensa e a Roma Fiumicino, scalando due

posizioni rispetto al 2019.

Le destinazioni più ‘volate’ sono italiane: Catania, Palermo

e Bari, seguite da Brindisi, Barcellona, Tirana, Madrid, Parigi

Charles de Gaulle, Amsterdam e Olbia. La ripresa era iniziata a

maggio ed era proseguita nei mesi estivi fino a novembre, quando

il divario dai livelli pre-Covid si era ridotto a un -25,2%. Poi

la nuova frenata portata da Omicron. “Il 2022 si apre ora con

l’impatto della nuova variante, che sta già portando ad una

revisione al ribasso nella programmazione delle compagnie aeree

per le prime settimane dell’anno, a fronte di nuovi timori di ‘chiusure’ tra Paesi – sottolinea il Marconi – L’uscita

dall’emergenza sanitaria e il progressivo ritorno alla fiducia

dei passeggeri sono legate all’evoluzione della pandemia nei

mesi a venire, all’implementazione delle misure di contrasto

alla stessa e soprattutto ad una maggiore armonizzazione delle

regole di viaggio a livello internazionale”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte