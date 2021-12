AEROPORTO RIDOLFI. INAUGURATA LA TRATTA TIRANA – FORLI’ DI ALBAWINGS FORLI’

Condividi l'articolo

FORLI’ – L’Aeroporto Ridolfi ha accolto oggi il primo volo di Albawings, inaugurando la

tratta Forlì – Tirana, operata dalla compagnia albanese. Una meta che ha già riscosso i

consensi della comunità albanese presente in Romagna che ha subito usufruito di

questa opportunità per viaggiare verso il Paese delle Aquile.

Sul primo volo arrivato da Tirana erano presenti Genti Kole, Chairman di Albawings,

Anila Rama, CEO di Albawings e Elda Subashi, HR e Cabin Crew Manager di Albawings,

accolti in pista da Giuseppe Silvestrini, Presidente di FA srl, e Alessandro Sozzi,

Direttore Generale di FA srl.

Il nuovo collegamento, operato con aeromobili Boeing 737, collegherà Tirana e Forlì

con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica ai seguenti orari:

Tirana- Forlì partenza ore 12 arrivo ore 13.30

Forlì – Tirana partenza ore 14.10 arrivo ore 15-25

Le tariffe partiranno da 35.99 euro sola andata offrendo incluso nel prezzo fino a 30

kg di bagaglio, tra cabina e stiva, e la selezione del posto a bordo. Sarà inoltre

possibile incrementare la franchigia bagaglio o scegliere i sedili comfort ad un prezzo

conveniente e proteggere il proprio viaggio dagli imprevisti con le formule assicurative

riservate ai propri clienti.

È possibile prenotare i voli Albawings sul sito della compagnia www.albawings.com.